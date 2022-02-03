В Кирилловке у арендаторов вопиюще нагло отбирают землю (документы)

Угрозы, избиение, бесправие – с таким жутким коктейлем столкнулась арендатор «морского» земельного участка.

Земля на море всегда считалась особенной ценностью. Именно из-за неё часто разворачивается война не на жизнь, а на смерть. Из-за неё же представители власти позволяют себе выходить за рамки собственных полномочий, нарушая все возможные нормы и даже закон.

Такая война развернулась в Кирилловке Акимовского района, где у постоянного субарендатора, вопреки всем законам и здравому смыслу, отбирают часть земельного участка на косе Пересыпь.

Как рассказала Z-City Татьяна Михайлова, которая взяла в аренду землю на косе ещё в 2008 году общей площадью 0,2951 га, после досрочного разрыва договора субаренды с ней, более мелкие субарендаторы пытаются отобрать у неё часть земли, действуя через местный (Кирилловский) поселковый совет. Конкуренты избили супруга Татьяны металлическим предметом, угрожая расправой, если семья не «успокоится» и не смирится с лишением законного права на участок.

Так, по словам Татьяны, на данном участке находится коттедж, который она успела построить для развития рекреационной зоны, а также позаботилась об энергетическом обеспечении, поставив трансформатор и проложив кабели на своём участке до трансформатора и другие коммуникации.

Нынче более мелкие арендаторы подают заявления в кирилловский поселковый совет с просьбами о расширении своих участков, захватывая землю соседки – Татьяны Михайловой.

«Я взяла в субаренду землю и планировала развивать курортный бизнес. Когда мой дом был уже построен и проложены электрокабели, в прошлом году арендатор разорвала со всеми договоры субаренды и теперь мои соседи, у которых меньше земли, захватывают мои участки. Они объединились, чтобы на меня давить. Они забирают мою землю и делают проход на той территории, которая планировалась под базу отдыха и была единым куском. Более того, там лежат мои кабели, ведущие к трансформатору», — говорит Татьяна.

Отметим, что, по словам женщины, местные депутаты, вопреки законодательству, не соблюдая систему аукциона, отвели пустые участки, которые принадлежат кирилловской громаде, оппонентам Михайловой.

«Пустые участки должны выставляться на аукцион. Они непрозрачно между собой перераспределили эти участки. Проход сделали на моей территории. Я сужусь уже 1,5 года. У меня всё законно – там мои кабели и трансформатор. Это воровство. Кирилловская сельская рада считает, что это всё нормально. Мне уже много раз угрожали. Была ситуация, которая описывалась в СМИ, когда избили моего мужа металлическим предметом, нанеся ущерб его здоровью. Он две недели провёл в больнице. Это случилось в марте прошлого года в Мелитополе, где мы живём. Мы подали тогда заявление в полицию, но они не расследуют дело. Полиция это замалчивает. Сейчас папка с материалами об избиении мужа, где были видео с авторегистратора, фото нападавших, показания потерпевшего — пуста», — рассказывает Татьяна Михайлова.

Адвокаты семьи Михаловых отмечают, что, по закону, если на земле построена недвижимость, то земля должна следовать за хозяином этой недвижимости.

«Земельные участки площадью 0,1000 га и 0,1951 га образуют единый земельный массив и застраиваются под базу отдыха. То есть, по сути это единственный земельный участок, который запланирован под строительство современной базы отдыха, с развитой инфраструктурой, с размещением на ней домов для отдыха, беседок, бассейна, детской площадки, зон отдыха и т.д.

Согласно действующей редакции статьи 120 ЗК Украины, в случае приобретения права собственности на жилое здание, здание или сооружение, находящиеся в собственности, пользовании другого лица, прекращается право собственности, право пользования земельным участком, на котором расположены эти объекты. К лицу, приобретшему право собственности на жилой дом, здание или сооружение, размещенные на земельном участке, находящемся в собственности другого лица, переходит право собственности на земельный участок или его часть, на которой они размещены, без изменения его целевого назначения. Если жилой дом, здание или сооружение размещены на находящемся в пользовании земельном участке, то в случае приобретения права собственности на эти объекты к приобретателю переходит право пользования земельным участком, на котором они размещены, на тех же условиях и в том же объеме , которые были у предыдущего землепользователя

Согласно статье 377 ГК Украины, к лицу, получившему право собственности на жилой дом (кроме многоквартирного), здание или сооружение, переходит право собственности, право пользования на земельный участок, на котором они размещены, без изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего землевладельца (землепользователя)

То есть действующими Гражданским и Земельным Кодексами Украины установлено, что земельный участок следует за домом, сооружением, зданием, а не наоборот», — отмечает адвокат Денис Журавлёв.

«Каким образом, можно просто так кому-то отдать чужую землю? На сегодняшний день у меня забрали почти 7 соток земли», — говорит Татьяна.