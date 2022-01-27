Ставки на хоккей

Чтобы поставить на хоккей, можно найти огромное количество спортивных состязаний на сайте букмекерской конторы Париматч https://parimatch.com/ru/ice-hockey. Несмотря на то, что хоккей уступает по популярности футболу, всё же хоккей смотрят, и действительно много беттеров, которые не просто ставят на фаворитов и аутсайдеров, а профессионально читают игру.

Особенности ставок на хоккей

Опытные беттеры понимают, что вносить ставки на спорт, в том числе хоккей, используя собственные сбережения, нужно подобрать надёжного и добросовестного оператора. Новички в сфере беттинга не так сильно заморачиваются с поиском надёжной онлайн-площадки, и этот промах стоит им немалую сумму денег. Поэтому выбрать надёжного оператора является залогом успеха в беттинге.

В хоккее просто анализировать спортивные состязания, имея небольшой опыт в беттинга и зная правила игры. Конечно, необходимо время от времени просматривать историю побед и проигрышей, отмечая важную роль вратаря, защитников и нападающих. Советуем также читать новости. Например, про то, что Донбасс одержал минимальную победу над СК Сокол.

Как и в случае со ставками в баскетболе на матчи серии НБА, высокие коэффициенты можно встретить на матчи НХЛ, КХЛ. Есть и другие топовые чемпионаты, которые заслужили доверия фанатов этого вида и беттеров, которые предпочитают ставить на хоккей.

Несмотря на то, что букмекерские конторы не сильно поддерживают, а иногда и вовсе блокируют вилочников, в хоккее есть много пользователей, которые используют пропуск шайб, валуйные ситуации, чтобы протестировать эффективную стратегию в беттинге. Если брать вилку, то необходимо сделать ставки на противоположные исходы, и получить свою прибыль.

Если отойти от очевидных плюсов хоккейного беттинга, можно увидеть и недостатки этого вида спорта для ставок на спорт. Пожалуй, как ни в одном другом виде спорта, в хоккее нет явных фаворитов, и победа зависит не столько от профессионализма игроков и тренера, но от каких-то внешних факторов, в том числе отсутствия ключевого игрока или проигрыша в предыдущем поединке.

Как делать ставки на хоккей?

Перед внесением депозитных средств на игровой счет необходимо обратить внимание на правила букмекерской конторы, поскольку от этого зависит часть успеха в беттинга. Затем нужно попробовать ставить в прематч и лайв, чтобы подобрать наиболее подходящий режим для беттинга. Хотя в лайв намного чаще заключают выигрышные пари с БК. Беттеры выбирают спортивное состязание, подходящую сумму для ставки, оформляют купон Ординар и Экспресс, тем самым набираясь опыта в беттинге.