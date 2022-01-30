Якщо ви справді любите футбол, ставки можуть стати способом урізноманітнення вашого захоплення та поєднання приємного з корисним.



Для тих, хто дійсно любить футбол: ставки та їх різновиди

Як в Україні, так і по всьому світу футбол був і залишається найпопулярнішим з усього різноманіття видів спорту. Ця найвідоміша у світі гра об’єднує мільйони людей, які із захопленням дивляться матчі, стежать за найважливішими подіями та щиро вболівають за певну команду. За останній час також дедалі більшої популярності набувають спортивні прогнози, серед яких першу позицію займають саме ставки на результати футбольних турнірів чи окремих матчів. Це не лише захоплююча розвага, а й справжнє мистецтво, що потребує певних навичок та знань.

Якщо ви також хочете спробувати свої сили у такому азартному хобі, вам спочатку потрібно визначитися з надійною компанією, що пропонує такі послуги. Тим, хто вирішив зробити на футбол ставки в Україні, можна без сумнівів звертатись до букмекерської контори Паріматч, яка протягом вже багатьох років утримує провідні позиції у рейтингах та має велику кількість постійних користувачів. Перш ніж почати прогнозування результатів певної події, слід ознайомитись з варіантами ставок, які пропонує компанія, щоб не прогадати та обрати найкращий із запропонованих саме для себе.



Основні різновиди ставок на футбол та їх особливості

У цілому, футбол як ніякий інший вид спорту найширше представлений у лінії букмекера. Серед безлічі подій можна зустріти не лише топові чемпіонати чи великі міжнародні турніри, а й змагання, які є значно нижчими за рангом.

До основних та найбільш популярних видів ставок на футбол належать наступні різновиди:

Ставки на результат. Тут все дуже просто – потрібно вгадати один із трьох можливих результатів – перша команда-переможець, нічия або друга команда-переможець. Також є можливість поставити навпаки – проти результату. І тут потрібно припустити, якого результату не потрібно очікувати після завершення обраного матчу або турніру.

Тотал. У футболі ця ставка пов’язана із визначенням кількості забитих м’ячів у певному матчі, який ви обираєте для прогнозування. Вона може бути зі значенням більше або менше.

Фора. У цьому різновиді ставки на футбол потрібно вгадати результат, враховуючи додаткові значення, які визначає букмекер. Фора буває негативна та позитивна.

Експреси. Подібні ставки, які інакше називають комбінованими, дуже вигідні з фінансової точки зору, але досить ризиковані. Для перемоги потрібно вгадати результати відразу кількох подій, які коефіцієнти між собою перемножуються.

Лайв ставки. Футбол завоював міцні позиції в онлайн грі, в якій потрібно розміщувати ставки безпосередньо під час матчу, за яким ви можете слідкувати у форматі онлайн.

Футбольні матчі присутні у спортивному календарі протягом усього року, і навіть у періоди найбільшого затишшя десь йде національний чемпіонат чи будь-який турнір. Так ви зможете частіше робити певні прогнози, доводити свою стратегію до майстерності та постійно покращувати свої навички у цій сфері. У порівнянні з іншими видами спорту, це є справді суттєвою перевагою.