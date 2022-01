Онлайн казино Pin-Up: секрети успіху в Україні

Інтернет казино Pin-Up одним із перших скористалось можливістю отримати ліцензію від українського регулятора. Після легалізації взаємодія з клієнтами перейшла на якісно новий рівень. Окрім вільного доступу до сайту закладу пін ап гемблери отримали можливість здійснювати транзакції через національні банки та платіжні системи.



Зручний сайт Pin-Up та чудовий вибір ігор

При першому ж знайомстві офіційний сайт Пін Ап справляє позитивне враження на відвідувачів: розваг тут більш ніж достатньо, а дизайн сторінок не викликає відчуття втоми. Зручна навігація спрощує пошук потрібних категорій, та дає можливість сконцентруватися винятково на розвагах. Варто сказати, що азартних ігор тут більш ніж достатньо: одних тільки слотів нараховується майже 2 тисячі, і кількість їх зростає щодня. Адміністрація казино Pin-Up послідовно реалізує концепцію ігрової екосистеми, в якій гравець може знайти все що йому потрібно.

Сюжетне різноманіття ігрових автоматів здивує навіть досвідчених гравців. Тут можна знайти і завжди актуальну класику (Fruit Cocktail, Hot Fruits, Book of Ra), так і захоплюючі новинки (Mighty Sparta, Cleopatra’s gems, Lord of the Seas). Казино співпрацює з надійними постачальниками програмного забезпечення для інтернет гемблінгу, тому прозорість та чесність алгоритмів не викликає сумнівів. Серед них є всесвітньо відомі бренди:

Apollo,

BGaming,

EA Gaming,

Genesis,

Igrosoft.

Шанувальники карткових ігор завжди знайдуть для себе щось цікаве за ігровими столами, або в розділі TV-ігри. У компанії інших гемблерів з живим дилером час проходить набагато цікавіше. Однак активна гра – далеко не єдиний спосіб виграти гроші в Пін Ап. Казино постійно проводить розіграші та лотереї з солідними призовими фондами.



Інтереси клієнтів понад усе

Онлайн казино Pin-Up надає гравцям здійснювати транзакції через банківські та платіжні системи. Зарахування грошей на депозит відбувається в межах однієї хвилин, а от на виведення коштів доведеться зачекати декілька діб. Однак гроші будуть зараховані на рахунок клієнта у будь-якому випадку. Казино звітує про свою фінансову діяльність комісії з регулювання азартних ігор, тому гравці можуть бути впевнені в тому, що кожна виграна гривня буде виведена з депозиту. У разі виникнення проблем клієнти завжди можуть отримати допомогу у службі підтримки клієнтів.

Очевидно, що на цьому онлайн казино Пін Ап не планує зупинятись. Потенціал українського ринку досі залишається повністю нереалізованим, тому заклади активно змагаються за симпатії гемблерів. У цій боротьбі Пін Ап не пасе задніх: заклад вкладає багато грошей у рекламу і робить все можливе, щоб клієнти залишались задоволеними. На думку досвідчених гравців, найближчим часом казино має всі шанси стати абсолютним лідером серед українських казино.