На пороге нового года: достижения и планы застройщика SENSAR

Последний год стал самым важным в становлении репутации компании-застройщика Sensar. После трех лет работы на рынке, знаменуя окончание очередного года, самое время подвести итоги работы. Благо, есть, что вспомнить и чем гордиться.

В 2021 году Sensar во главе со своим генеральным директором Марком Марченко приступил к реализации нескольких амбициозных для Запорожья проектов.

Досрочно. ЖК Comfort City

Этот проект запомнится многим запорожцам, так как в ходе его строительства был сломан главный стереотип касательно приобретения квартир в новостройках: что сроки строительства всегда затягиваются, и даже уже возведенное здание может годами не вводиться в эксплуатацию.

Комплекс из 220 квартир и 113 паркомест был возведен за 2 года и 4 месяца, что на полгода раньше заявленного срока. При этом застройщик сдержал все свои обещания: запорожцы заселились в теплые квартиры с индивидуальным отоплением, в их двор не попадают посторонние, а безопасность обеспечивает система видеонаблюдения.

Активно. ЖК KVARTAL

Центр города, вид на Днепр, прекрасная инфраструктура. За активными темпами строительства можно наблюдать воочию. Застройщик обещает сдать все три секции дома, состоящие из 155 квартир, в четвертом квартале 2022 года. В каждом жилом помещении предусмотрен базовый ремонт от строителей и индивидуальный газовый котел.

Концептуально. Клубный квартал «Атмосфера»

Абсолютно новая концепция жилья для нашего города: клубный квартал в центре старого города, представленный двумя малоэтажными домами и одним 10-этажным. На территории предусмотрен собственный 3D-парк площадью 3,5 тысячи квадратных метров, встроенные гаражи, крытые и открытые парковки, а также детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и барбекю. При строительстве будут использоваться энергосберегающие технологии и материалы, в каждой квартире предусмотрен собственный газовый котел отопления и панорамное остекление.

Полезно. Современные клиники

Кроме жилых зданий, компания начала строительство двух не жилищных объектов – это здания клиник Vidnova и Uniclinic. В них используются современные технологии и инженерные решения для обеспечения безопасности и комфорта пациентов, а также предусмотрена гостиница для проживания родственников иногородних.

На вопрос о резком взлете нового застройщика ответил его руководитель Марк Марченко: «Могу уверенно заявить, что главная причина – в нашем желании завоевать и оправдать доверие запорожцев. Эволюция нашего строительства бесспорна, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, стремимся покорять новые цели. Поэтому, кроме строительства жилых комплексов, мы начали строительство современных медицинских центров».

Прогрессивно. INVEST FORUM

Стать первопроходцем не только в строительной области, но и в образовании – так решил Sensar и провел осенью 2021 года масштабное инвестиционное мероприятие – INVEST FORUM, на котором спикеры знакомили запорожцев с современными способами инвестирования.

Интригующе. Планы на 2022 год

Планы компании грандиозны, они превосходят все проекты предыдущих трех лет.

«Мы изучаем европейские тенденции и тренды, поэтому в новом году планируем два особых жилых комплекса, – делится информацией Марк Марченко. – Один из них вообще не имеет аналогов на юго-востоке Украины: это будет многоуровневый комплекс с квартирами под запрос, с разными системами отопления и технологиями строительства. Еще в 2022 году мы планируем новый проект не в сегменте многоэтажных жилых комплексов. Старт в самом начале года».

Как видим, застройщик уверенно развивается и превосходит сам себя, а его проекты делают наш город современнее и лучше!