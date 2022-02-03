Запорожцы для запорожцев: местная строительная компания Sensar представила новый проект UniClinic

Когда компания-застройщик тесно связана с городом, в котором ведет строительство, это неизменно сказывается на качестве ее работы. Однозначно, в лучшую сторону, ведь в родном городе она строит жилье и другие объекты, как говорится, «для своих».

Компания Sensar смело может называть себя единственным местным застройщиком: все офисы компании расположены в Запорожье, ее руководящий состав, в том числе генеральный директор Марк Марченко, выросли в Запорожье и в данный момент проживают здесь же.

Это значит, что компания действительно местная. И это отличает ее от других застройщиков на строительном рынке города. Но не только это! За три года работ компанией уже сдан и введен в эксплуатацию ЖК Comfort City: его жильцы уже заехали и строят свою счастливую жизнь в экологически чистом уголке Запорожья.

Сегодня ведутся активные работы по строительству ЖК Kvartal в Вознесеновском районе: до 8-11 этажа возведены все три секции комплекса, а в первой секции уже выполняются фасадные работы. В прошлом году началось возведение нового жилого комплекса бизнес-класса в историческом центре города – Клубного Квартала «Атмосфера». Также начаты подготовительные работы для возведения еще одного жилого комплекса, аналогов которому не будет во всем регионе.

В общем, с Sensar’ом из лексикона запорожцев исчезли такие понятия как «недострой» или «долгострой». Все объекты местного застройщика сдаются вовремя, а иногда и с опережением срока на полгода, как это произошло с ЖК Comfort City.

Компания Sensar заботится не только о комфортных условиях жизни горожан, но и росте их благосостояния. Так в октябре 2021 года был организован и проведен форум INVEST FORUM, посвященный вопросам инвестирования. Весной 2022 года планируется еще одно масштабное мероприятие, INVEST FORUM НЕДВИЖИМОСТЬ, платформа для общения сообщества инвесторов и работников в сфере первичной недвижимости.



Современная клиника UniClinic в центре города

В портфеле компании Sensar есть два уникальных медицинских проекта. Один из них – клиника мирового уровня UniClinic, аналогов которой нет на всем юго-востоке Украины. Клиника представляет собой квинтэссенцию мирового опыта в области дизайна, проектирования и строительных технологий специализированных зданий медицинского назначения.

Для нашего города здесь уникально все: от ультрасовременного фасада, выполненного полностью из темного закаленного стекла, до специализированного оборудования премиум-класса и продуманных систем обогрева и вентиляции помещений.

Проект был разработан совместно с архитектурным бюро АIММ, а все строительные работы выполняются компанией Sensar. Сегодня возведение клиники подходит к своему заключительному этапу: выполняются отделочные работы, кабинеты заполняются современным оборудованием и мебелью. Весной 2022 года врачи и медицинский персонал приступят к выполнению своих обязанностей, а первые пациенты войдут в двери клиники.

О новой ступени, на которую вышел Sensar рассказывает его генеральный директор Марк Марченко (на нижнем фото): «Строительство клиники самого высокого уровня в родном городе для компании Sensar – это большой и уверенный шаг в будущее. Мы гордимся еще одним полезным проектом для Запорожья!»

Самые современные технологии, оборудование по последнему слову техники, а также специалисты высшего класса – все это ждет запорожцев в новой клинике UniClinic, которая открывается в самом центре Александровского района.