В Запорожье презентовали лучшую Клинику Юго-Востока Украины — UniClinic

27 января в Khortitsa Palace презентовали новую универсальную Клинику – UniClinic

Презентация вызвала приличный ажиотаж – людей пришло значительно больше, чем организаторы планировали. Неудивительно: UniСlinic не имеет аналогов на всем Юго-Востоке Украины по оснащению и команде специалистов.

На пресс-конференции о строительстве и дальнейшей работе новой клиники в Запорожье рассказали именно те, кто для ее создания приложил огромные усилия :

Марк Марченко, генеральный директор компании-застройщика Sensar

Дмитрий Рязанов, head-лидер и ведущий хирург UniClinic

Максим Мятко, директор архитектурного бюро АИММ

Олег Иванов, официальный представитель SIEMENS»

«Ціль та задачі, які ми ставили перед собою при створенні UniClinic – це турбота про здоров’я пацієнта, його комфорт, а головне — надання своєчасної, доступної, ефективної, якісної та безпечної медичної допомоги. Дотримання міжнародних протоколів діагностики, профілактики та лікування – наші головні принципи роботи з пацієнтом, — комментирут ведузий врач-хирург UniClinic, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Рязанов, — Можливість для пацієнта отримати всі види медичних послуг в одному лікувальному закладі, від консультації, діагностичних і лабораторних досліджень до повноцінного лікування, хірургічних втручань, є унікальною та гарантує своєчасну, повну та якісну медичну допомогу, у тому числі, екстрену. Висока кваліфікація лікарів Клініки, їх багаторічний досвід та командна робота створює єдиний механізм для збереження та відновлення здоров`я людини в UniClinic».

В свою очередь, Марк Марченко, генеральный директор компании-застройщика Sensar, отметил: «Будівництво Клініки найвищого рівня для Sensar – це великий і впевнений крок у майбутнє. Пишаємось ще одним корисним проєктом для Запоріжжя».

Клиника Запорожья (расположенная в старой части города, на улице Святого Николая, 27) возводимая компанией-застройщиком Sensar – откроет свои двери 2022 года. Сейчас там продолжаются финальные строительные работы, а также оснащение Клиники медицинским оборудованием.

Общая площадь UniClinic – 7500 квадратных метров. UniClinic работает по 50 медицинским направлениям и имеет пять подразделений: хирургический и дневной стационары, поликлинику, а также диагностическое и лабораторное отделения.

Многопрофильная клиника Запорожья UniClinic имеет возможности для предоставления догоспитальной и госпитальной, плановой и ургентной медицинской помощи по всем основным видам.

Что касается хирургии, то стационар Клиники (в который входит блок Интенсивной терапии) позволяет выполнять операции любой сложности – по профилям общая хирургия, кардиохирургия, трансплантология, сосудистая хирургия, эндоваскулярная хирургия, онкология, пластическая хирургия, маммология…

В свою очередь, дневной стационар принимает пациентов для выполнения лекарственных назначений или, к примеру, проведения онкохимиотерапии. Само собой, условия для клиентов Клиники предоставляются самые комфортные.

В поликлинике будут работать целых 40 кабинетов по направлениям терапия, хирургия, педиатрия.

Если вы хотите подписать декларацию с семейным врачом, UniClinic предоставляется такую возможность, поскольку сотрудничает с Национальной службой здоровья Украины.

На диагностическом отделении Клиники хочется остановится отдельно: оно оснащено медицинским оборудованием экспертного уровня – да к тому же еще и последнего поколения. Такое оборудование незаменимо для выявления и лечения заболеваний на ранних стадиях. Ведь известно: чем раньше обратиться к врачу, тем легче пройдет лечение.

Hill-Rom, Trumf, Siemens Healthcare, General Electric, Karl Storz, Nihon Kohden, Medtronic, Fujinon, Alsa Apparecchi Medicali, Biomerieux, Sysmex, Bio-Rad, Roche Diagnostics, Vest – в UniClinic представлены ведущие мировые производители диагностического оборудования.

Кроме этого, автоматизированная оснастка собственной Лаборатории UniClinic позволяет выполнять любую сверхточную скрининговую диагностику биохимического материала. Экспресс-интраоперационное и иммуногистохимическое исследование, особенно важные при избрании объема операции и наиболее эффективной схемы до- и послеоперационной противоопухолевой химиотерапии у пациентов с онкологическим заболеванием, также будут доступны в Лаборатории Клиники.

Безопасность и качественный круглосуточный уход также будут являться приоритетом персонала UniClinic. Данные «опции» реализованы с помощью современных автоматизированных систем контроля и диджитализации. Также в Клинике оборудованы автоматизированные центральное стерилизационное отделение, кислородная станция, система снабжения и распределения медицинских газов

Дополнительный комфорт пациентам призваны создать отель, ресторан, кафе. Также к услугам посетителей будут несколько парков, расположенных на территории возле клиники.